Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen

Für den Euro STOXX 50 geht es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Am Donnerstag springt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,94 Prozent auf 5 594,00 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,737 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,495 Prozent auf 5 569,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 542,05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 569,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 618,17 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,72 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 680,93 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 20.08.2025, mit 5 472,32 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 729,71 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 13,75 Prozent zu. Bei 5 818,07 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 6,75 Prozent auf 116,30 EUR), Rheinmetall (+ 5,29 Prozent auf 1 680,50 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,81 Prozent auf 5,68 EUR), Enel (+ 1,63 Prozent auf 8,82 EUR) und UniCredit (+ 1,55 Prozent auf 63,00 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil adidas (-1,54 Prozent auf 150,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,48 Prozent auf 93,38 EUR), BASF (-1,21 Prozent auf 42,58 EUR), BMW (-0,99 Prozent auf 84,36 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,93 Prozent auf 56,43 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 574 397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 335,507 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Bayer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Mit 7,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at