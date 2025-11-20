Mercedes-Benz Group Aktie
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich
Am Donnerstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,64 Prozent stärker bei 5 577,53 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,737 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,495 Prozent höher bei 5 569,47 Punkten, nach 5 542,05 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5 569,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 625,21 Punkten.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 2,01 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2025, den Wert von 5 680,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 472,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 729,71 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,41 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 818,07 Punkte. Bei 4 540,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,89 Prozent auf 112,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,57 Prozent auf 1 637,00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,81 Prozent auf 5,68 EUR), UniCredit (+ 1,69 Prozent auf 63,09 EUR) und Enel (+ 1,29 Prozent auf 8,79 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,08 Prozent auf 93,76 EUR), BMW (-0,92 Prozent auf 84,42 EUR), BASF (-0,77 Prozent auf 42,77 EUR), Deutsche Börse (-0,71 Prozent auf 208,40 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,61 Prozent auf 56,61 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 016 396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 335,507 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
