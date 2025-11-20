Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Euro STOXX 50 im Fokus
|
20.11.2025 15:59:10
Börse Europa: Am Nachmittag Gewinne im Euro STOXX 50
Der Euro STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 1,15 Prozent auf 5 606,06 Punkte zu. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,737 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,495 Prozent stärker bei 5 569,47 Punkten, nach 5 542,05 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 618,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 569,47 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,51 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 680,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 472,32 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 729,71 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,99 Prozent nach oben. Bei 5 818,07 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 4,20 Prozent auf 1 663,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,49 Prozent auf 112,75 EUR), Siemens (+ 1,85 Prozent auf 222,65 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,81 Prozent auf 5,68 EUR) und UniCredit (+ 1,69 Prozent auf 63,09 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Volkswagen (VW) vz (-0,97 Prozent auf 93,86 EUR), BASF (-0,86 Prozent auf 42,73 EUR), BMW (-0,61 Prozent auf 84,68 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,56 Prozent auf 56,64 EUR) und Deutsche Börse (-0,48 Prozent auf 208,90 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2 445 081 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 335,507 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
