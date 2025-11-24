Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verbessert Bewertung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Mercedes-Benz beim Kursziel von 74 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Es seien turbulente Zeiten für die europäische Autobranche, schrieb der neu zuständige Experte Christian Frenes am Sonntag in seiner umfangreichen Branchenanalyse. Die chinesische Konkurrenz sei global unvermindert auf dem Vormarsch und die Nachfrage nach Elektroautos lasse nicht nach. Dabei sorgten Zölle, Währungsentwicklungen und Schadstoffregulierung für zusätzliche Probleme. Und am Horizont lauere mit Mobility-as-a-Service (MaaS) ein Schreckgespenst für den individuellen Autobesitz. In der Folge habe der Kapitalmarkt die klassische Produktion der europäischen Autobauer praktisch bereits abgeschrieben. Bei BMW, Mercedes, VW und Renault derart deutlich, dass der Wert dieses Bereichs gar kalkulatorisch negativ sei. Frenes hält dies für verfrüht und sieht das Premiumsegment am stärksten unterbewertet. Bei BMW und Mercedes lobt er unter anderem gesunde Bilanzen und Barmittelzuflüsse sowie aktionärsfreundliche Mittelverwendung.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 09:37 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 57,88 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 27,85 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 227 642 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 16,9 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Ergebnisse für Q4 2025 wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

