Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Index-Performance
|
01.09.2025 12:26:40
Optimismus in Europa: STOXX 50 am Montagmittag mit Zuschlägen
Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,32 Prozent auf 4 569,34 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,010 Prozent höher bei 4 555,12 Punkten in den Montagshandel, nach 4 554,67 Punkten am Vortag.
Bei 4 555,12 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 575,77 Punkten den höchsten Stand markierte.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 01.08.2025, den Stand von 4 377,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, mit 4 532,10 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 551,48 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5,31 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 1,96 Prozent auf 10,91 GBP), SAP SE (+ 1,34 Prozent auf 234,80 EUR), Airbus SE (+ 1,21 Prozent auf 181,30 EUR), UniCredit (+ 1,12 Prozent auf 66,93 EUR) und Siemens (+ 0,91 Prozent auf 238,75 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rio Tinto (-1,06 Prozent auf 45,93 GBP), National Grid (-1,01 Prozent auf 10,31 GBP), Zurich Insurance (-0,79 Prozent auf 579,80 CHF), Allianz (-0,39 Prozent auf 359,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,37 Prozent auf 542,60 EUR).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 950 743 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im STOXX 50 mit 269,838 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
