Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone

Am Freitagabend wagten sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Der STOXX 50 kletterte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,72 Prozent auf 4 522,89 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,148 Prozent auf 4 496,98 Punkte an der Kurstafel, nach 4 490,34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 496,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 530,84 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 3,25 Prozent. Vor einem Monat, am 10.04.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 381,84 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 4 215,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.05.2023, stand der STOXX 50 bei 4 018,36 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,53 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 530,84 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Enel (+ 3,39 Prozent auf 6,73 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 3,13 Prozent auf 455,40 EUR), Glencore (+ 2,69 Prozent auf 4,76 GBP), UBS (+ 2,35 Prozent auf 26,95 CHF) und Siemens (+ 2,35 Prozent auf 188,40 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BASF (-2,08 Prozent auf 48,81 EUR), SAP SE (-0,97 Prozent auf 176,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,23 Prozent auf 68,19 EUR), Reckitt Benckiser (+ 0,02 Prozent auf 45,97 GBP) und RELX (+ 0,23 Prozent auf 34,59 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 25 062 226 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 522,497 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 5,84 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

