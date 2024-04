Optimismus in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen am Freitagmittag zu

Am Freitag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent höher bei 3 367,78 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 518,958 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,082 Prozent höher bei 3 357,04 Punkten in den Handel, nach 3 354,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 398,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 357,04 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 0,025 Prozent. Vor einem Monat, am 12.03.2024, stand der TecDAX noch bei 3 464,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.01.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 275,50 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, bei 3 308,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 1,30 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 187,26 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 5,86 Prozent auf 14,08 EUR), Siltronic (+ 5,43 Prozent auf 85,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,84 Prozent auf 39,80 EUR), Nagarro SE (+ 2,02 Prozent auf 73,40 EUR) und SMA Solar (+ 1,80 Prozent auf 50,45 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Infineon (-0,99 Prozent auf 32,48 EUR), Sartorius vz (-0,52 Prozent auf 343,70 EUR), AIXTRON SE (-0,45 Prozent auf 22,36 EUR), Nordex (-0,38 Prozent auf 13,05 EUR) und ATOSS Software (-0,38 Prozent auf 261,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 212 257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 199,946 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,05 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at