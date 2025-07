Freundlicher Handel: TecDAX am Mittag mit Gewinnen

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,66 Prozent aufwärts auf 3 860,46 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 644,998 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,174 Prozent auf 3 828,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 835,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 828,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 878,02 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 2,15 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 24.06.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 834,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2025, notierte der TecDAX bei 3 583,19 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 24.07.2024, bei 3 317,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,33 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 10,25 Prozent auf 21,72 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,13 Prozent auf 31,74 EUR), EVOTEC SE (+ 3,96 Prozent auf 6,61 EUR), Kontron (+ 2,91 Prozent auf 28,26 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2,39 Prozent auf 47,63 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil ATOSS Software (-7,59 Prozent auf 129,00 EUR), Nemetschek SE (-2,00 Prozent auf 122,30 EUR), Infineon (-1,24 Prozent auf 35,40 EUR), Eckert Ziegler (-0,77 Prozent auf 64,70 EUR) und Sartorius vz (-0,70 Prozent auf 190,15 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 379 256 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 289,811 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,34 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at