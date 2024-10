Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Zuschläge

Am Freitag gewinnt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,80 Prozent auf 1 803,58 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 1 789,21 Punkte an der Kurstafel, nach 1 789,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 787,56 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 809,56 Zählern.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0,936 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 810,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 855,96 Punkte. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 555,30 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 5,22 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Addiko Bank (+ 6,38 Prozent auf 20,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 4,84 Prozent auf 30,30 EUR), DO (+ 3,88 Prozent auf 144,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,39 Prozent auf 20,72 EUR) und BAWAG (+ 2,53 Prozent auf 66,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-4,86 Prozent auf 9,00 EUR), Frequentis (-1,51 Prozent auf 26,10 EUR), Wolford (-1,35 Prozent auf 2,92 EUR), UBM Development (-0,99 Prozent auf 20,00 EUR) und FACC (-0,77 Prozent auf 6,47 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 182 718 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,535 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,87 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

