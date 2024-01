Optimismus in Zürich: So entwickelt sich der SMI nachmittags

Am Mittwoch steht der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,43 Prozent im Plus bei 11 185,16 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,282 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,602 Prozent fester bei 11 204,85 Punkten in den Mittwochshandel, nach 11 137,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 294,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 170,05 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 10 887,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, wurde der SMI mit 10 763,37 Punkten berechnet. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 03.01.2023, den Wert von 10 978,64 Punkten.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Novartis (+ 3,70 Prozent auf 88,01 CHF), Roche (+ 3,25 Prozent auf 252,45 CHF), Nestlé (+ 2,59 Prozent auf 100,04 CHF), Swisscom (+ 2,29 Prozent auf 517,60 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,21 Prozent auf 293,30 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Partners Group (-5,48 Prozent auf 1 146,50 CHF), Sika (-5,44 Prozent auf 258,80 CHF), Geberit (-4,34 Prozent auf 515,60 CHF), Richemont (-3,67 Prozent auf 111,50 CHF) und UBS (-3,64 Prozent auf 25,15 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 226 775 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 270,866 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

