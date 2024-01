Optimismus in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag im Plus

Am Mittwoch tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,05 Prozent stärker bei 14 670,77 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,001 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,226 Prozent auf 14 630,48 Punkte an der Kurstafel, nach 14 663,68 Punkten am Vortag.

Bei 14 606,44 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 678,58 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,488 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bei 14 468,58 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, bei 14 365,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.01.2023, wurde der SPI auf 14 308,19 Punkte taxiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Kinarus (+ 75,00 Prozent auf 0,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 10,66 Prozent auf 8,10 CHF), Molecular Partners (+ 6,09 Prozent auf 4,10 CHF), Zug Estates B (+ 3,34 Prozent auf 1 700,00 CHF) und Orascom Development (+ 3,08 Prozent auf 4,68 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-11,41 Prozent auf 0,08 CHF), GAM (-4,86 Prozent auf 0,36 CHF), COLTENE (-4,33 Prozent auf 66,30 CHF), Sika (-4,14 Prozent auf 243,10 CHF) und Idorsia (-3,96 Prozent auf 1,89 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Kinarus-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 31 415 971 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 274,362 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die Edisun Power Europe-Aktie weist mit 4,38 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

