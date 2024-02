Optimismus in Zürich: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im SMI

Um 09:12 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,51 Prozent aufwärts auf 11 270,93 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,295 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 11 287,11 Zählern und damit 0,653 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (11 213,91 Punkte).

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 11 265,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 300,86 Punkten erreichte.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,846 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, mit 11 137,79 Punkten bewertet. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 02.11.2023, den Wert von 10 591,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 188,42 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,901 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 11 473,57 Punkten. Bei 11 088,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Lonza (+ 3,32 Prozent auf 441,90 CHF), Logitech (+ 1,33 Prozent auf 73,08 CHF), Alcon (+ 1,17 Prozent auf 65,74 CHF), UBS (+ 1,11 Prozent auf 25,40 CHF) und Richemont (+ 0,97 Prozent auf 129,75 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-1,69 Prozent auf 285,50 CHF), Novartis (-0,81 Prozent auf 89,81 CHF), Partners Group (+ 0,13 Prozent auf 1 174,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,21 Prozent auf 433,30 CHF) und Swisscom (+ 0,24 Prozent auf 510,00 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 373 727 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 273,489 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

2024 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at