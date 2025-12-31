Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
31.12.2025 21:15:00
Oracle Stock in 5 Years: Moonshot or Crash Landing?
Shares of Oracle (NYSE: ORCL) soared earlier this year when the software and cloud company disclosed a gargantuan jump in its backlog, largely the result of a reported $300 billion AI infrastructure deal with OpenAI. However, those gains have since evaporated as investors have grown concerned about Oracle's debt and OpenAI's ability to fulfill its end of the bargain.Oracle expects its revenue to explode from $67 billion in fiscal 2026 to $225 billion in fiscal 2030 as the company rapidly builds AI data centers and converts its backlog into revenue. Will the stock soar? Or is Oracle setting itself up for disaster?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
