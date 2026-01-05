Oracle Aktie

164,16EUR -2,72EUR -1,63%
Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.01.2026 13:21:21

Oracle Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle von 250 auf 195 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Für die in puncto KI-Adaption gut aufgestellten US-Softwarekonzerne dürfte 2026 der Rückenwind durch KI besser erkennbar werden, schrieben die Analysten Matthew Hedberg, Rishi Jaluria und Matthew Swanson in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Mit Blick auf die weniger gut positionierten Unternehmen sollten hingegen weiterhin Investitionssorgen das Bild bestimmen. Unter den großen Sektorunternehmen gehören IBM, Microsoft und Snowflake zu ihren Favoriten. Bei den mittelgroßen zählen Guidewire, Okta dazu und bei den Nebenwerten Pegasystems und Varonis./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 23:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 195,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 195,71 		Abst. Kursziel*:
-0,36%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 192,59 		Abst. Kursziel aktuell:
1,25%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten