Oracle Aktie
|164,16EUR
|-2,72EUR
|-1,63%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle von 250 auf 195 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Für die in puncto KI-Adaption gut aufgestellten US-Softwarekonzerne dürfte 2026 der Rückenwind durch KI besser erkennbar werden, schrieben die Analysten Matthew Hedberg, Rishi Jaluria und Matthew Swanson in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Mit Blick auf die weniger gut positionierten Unternehmen sollten hingegen weiterhin Investitionssorgen das Bild bestimmen. Unter den großen Sektorunternehmen gehören IBM, Microsoft und Snowflake zu ihren Favoriten. Bei den mittelgroßen zählen Guidewire, Okta dazu und bei den Nebenwerten Pegasystems und Varonis./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 23:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 195,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 195,71
|
Abst. Kursziel*:
-0,36%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 192,59
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,25%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten
|
30.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.12.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.12.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
19.12.25
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
19.12.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
19.12.25