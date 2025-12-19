NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 1,13 Prozent höher bei 23 266,12 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,502 Prozent auf 23 121,90 Punkte an der Kurstafel, nach 23 006,36 Punkten am Vortag.

Bei 23 106,19 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23 296,05 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 0,274 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 564,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 631,48 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 372,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,67 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Biomarin Pharmaceutical (+ 18,77 Prozent auf 61,70 USD), Century Aluminum (+ 8,78 Prozent auf 36,78 USD), Microvision (+ 8,40 Prozent auf 0,99 USD), Oracle (+ 7,52 Prozent auf 193,56 USD) und Donegal Group B (+ 7,41 Prozent auf 17,40 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil BlackBerry (-13,63 Prozent auf 3,74 USD), Lifecore Biomedical (-6,41 Prozent auf 7,88 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-6,04 Prozent auf 4,20 USD), Nissan Motor (-4,96 Prozent auf 2,49 USD) und FreightCar America (-4,87 Prozent auf 8,98 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 39 910 633 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,548 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,34 zu Buche schlagen. Mit 13,58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

