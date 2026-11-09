OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
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09.11.2026 23:51:53
OraSure Technologies Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu OraSure Technologies Inc.
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08.11.26
|Ausblick: OraSure Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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06.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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02.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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02.11.26
|Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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30.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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23.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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23.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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23.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
Analysen zu OraSure Technologies Inc.
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