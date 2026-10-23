NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite nachmittags mit positivem Vorzeichen

Am fünften Tag der Woche halten sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,02 Prozent auf 26 013,00 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,442 Prozent auf 25 893,95 Punkte an der Kurstafel, nach 26 008,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 111,62 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 866,15 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 1,45 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 26 936,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25 137,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 941,80 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,95 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 722,75 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell OraSure Technologies (+ 8,42 Prozent auf 4,12 USD), TTM Technologies (+ 7,73 Prozent auf 79,60 USD), inTest (+ 6,19 Prozent auf 13,90 USD), PetMed Express (+ 5,51 Prozent auf 1,25 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 5,47 Prozent auf 11,96 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil LKQ (-21,25 Prozent auf 17,70 USD), Corcept Therapeutics (-19,44 Prozent auf 86,60 USD), Americas Car-Mart (-11,98 Prozent auf 0,83 USD), Donegal Group B (-6,64 Prozent auf 22,50 USD) und SS&C Technologies (-6,16 Prozent auf 84,02 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 839 808 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,771 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,25 zu Buche schlagen. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 19,05 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at