Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|NASDAQ Composite im Blick
|
23.10.2026 20:04:07
NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite nachmittags mit positivem Vorzeichen
Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,02 Prozent auf 26 013,00 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,442 Prozent auf 25 893,95 Punkte an der Kurstafel, nach 26 008,86 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 111,62 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 866,15 Zählern.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 1,45 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 26 936,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25 137,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 941,80 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,95 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 722,75 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell OraSure Technologies (+ 8,42 Prozent auf 4,12 USD), TTM Technologies (+ 7,73 Prozent auf 79,60 USD), inTest (+ 6,19 Prozent auf 13,90 USD), PetMed Express (+ 5,51 Prozent auf 1,25 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 5,47 Prozent auf 11,96 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil LKQ (-21,25 Prozent auf 17,70 USD), Corcept Therapeutics (-19,44 Prozent auf 86,60 USD), Americas Car-Mart (-11,98 Prozent auf 0,83 USD), Donegal Group B (-6,64 Prozent auf 22,50 USD) und SS&C Technologies (-6,16 Prozent auf 84,02 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 839 808 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,771 Bio. Euro.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,25 zu Buche schlagen. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 19,05 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Donegal Group Inc. (B)
|
23.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: mittags Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Donegal Group Inc. (B)
Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|0,80
|-15,81%
|Century Aluminum Co.
|28,01
|-3,98%
|Cintas Corp.
|200,25
|0,31%
|Corcept Therapeutics Inc.
|92,64
|-3,52%
|Donegal Group Inc. (B)
|23,99
|-0,46%
|inTest Corp.
|12,20
|6,09%
|LKQ Corp.
|20,35
|-4,01%
|NVIDIA Corp.
|188,38
|-0,26%
|OraSure Technologies Inc.
|3,62
|7,74%
|Patterson-UTI Energy Inc.
|10,63
|5,61%
|PetMed Express Inc.
|1,09
|4,93%
|SIGA Technologies Inc.
|3,12
|-0,95%
|SpaceX
|131,44
|2,16%
|SS&C Technologies Holdings Inc
|74,32
|-6,98%
|TTM Technologies Inc.
|71,26
|7,71%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25 955,34
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.