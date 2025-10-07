Ottobock Aktie

Ottobock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
IPO voraus 07.10.2025 20:52:00

Ottobock-Aktie kommt zu 66 Euro - Börsengang mit 4,2 Milliarden Euro bewertet

Ottobock-Aktie kommt zu 66 Euro - Börsengang mit 4,2 Milliarden Euro bewertet

Der Prothesenhersteller Ottobock hat den Angebotspreis für die im Rahmen des Börsengangs bereitgestellten Aktien am oberen Ende der Preisspanne festgesetzt.

Der Preis für einen Anteilschein betrage 66 Euro, teilte Ottobock am Dienstagabend mit. Die Spanne hatte bei 62 bis 66 Euro gelegen. Dabei schlägt der bisherige Eigentümer, die Näder Holding, inklusive einer Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe") rund 10,7 Millionen eigene Aktien los. Hinzu kommen 1,5 Millionen aus einer Kapitalerhöhung. Das Gesamtvolumen des Angebots liegt damit bei knapp 810 Millionen Euro.

Die anfängliche Marktkapitalisierung werde bei 4,2 Milliarden Euro liegen, hieß es weiter. Der Streubesitz beträgt voraussichtlich gut 19 Prozent. Der erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 09. Oktober 2025 geplant.

DUDERSTADT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

IPO: Klarna nimmt mit Börsengang mehr als eine Milliarde Dollar ein

Bildquelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ottobock SE & Co. KGaA Inhaber-Aktmehr Nachrichten

Analysen zu Ottobock SE & Co. KGaA Inhaber-Aktmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ottobock SE & Co. KGaA Inhaber-Akt 70,00 -4,11% Ottobock SE & Co. KGaA Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schwächer -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt unverändert -- Nikkei nach Rekordfahrt letztlich stabil
Der heimische Aktienmarkt verlor am Dienstag an Boden, während sich die deutsche Börse auf Richtungssuche begab. An der Wall Street bewegen sich die Indizes in der Verlustzone. Der japanische Leitindex befand sich zwar zunächst auf Rekordjagd, zeigte sich schlussendlich aber kaum verändert.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen