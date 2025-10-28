Amazon Aktie

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

28.10.2025 08:07:14

Outage at Amazon cloud service unit causes major disruption

The outage affected major websites and apps, such as Duolingo and Snapchat, which suffered connectivity issues after Amazon cloud services unit AWS went down. The company later said it had restored service.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten

Analysen zu Amazonmehr Analysen

06:22 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Amazon Buy UBS AG
22.10.25 Amazon Buy UBS AG
20.10.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
