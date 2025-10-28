Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
28.10.2025 12:07:14
Outage at Amazon cloud service unit causes major disruption
The outage affected major websites and apps, such as Duolingo and Snapchat, which suffered connectivity issues after Amazon cloud services unit AWS went down. The company later said it had restored service.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
30.10.25
|ROUNDUP: Amazon übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie legt kräftig zu (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.25
|Amazon übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie legt nachbörslich kräftig zu (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Amazon shares jump 13% as AI powers fastest cloud growth in years (Financial Times)
|
30.10.25
|Ausblick: Amazon präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.10.25
|Gericht: Preiserhöhung für Prime-Kunden unwirksam (dpa-AFX)
|
29.10.25
|NYSE-Handel Dow Jones zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
28.10.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu Amazonmehr Analysen
|28.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|214,50
|8,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.