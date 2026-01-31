Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|
31.01.2026 21:05:00
Overlooked and Undervalued: Why Fiserv Deserves Attention
Payment processing giant Fiserv (NASDAQ: FISV) continues to disappoint investors, and after falling for most of 2025, it lost nearly half of its value in one day last October. It has remained down since then and has become ridiculously cheap, trading at a P/E ratio of only 10.Let's check out what's happening at Fiserv and why it might deserve investor attention at this price.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
