Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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07.09.2026 15:23:00
Palantir Stock Could Make a Dramatic Move Over the Next Year (Hint: It Implies a Big Move)
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has made a parabolic move on the stock market lately, with shares of the company jumping 39% since Aug. 3, the day when it released its Q2 earnings report.This incredible jump in Palantir stock has been fueled by the company's stronger-than-expected Q2 numbers and an improved full-year guidance. The good news for investors is that the recent rally in this artificial intelligence (AI) software specialist is poised to continue over the coming year.Let's see why that's likely to be the case.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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