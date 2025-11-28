Founder Aktie

Founder für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074

28.11.2025 10:37:00

Palantir's Co-Founder Just Dumped His Entire Nvidia Stake. Should Investors Follow Suit?

Palantir (NASDAQ: PLTR) has been one of the best stocks in the AI race to own, and anyone associated with the company likely knows what it's doing. However, one warning flag is that Palantir's co-founder, Peter Thiel, dumped all of his Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock during Q3 2025. That's obviously concerning for Nvidia investors, but should the chip-maker's shareholders follow suit?Let's take a look at Nvidia's stock. Did Thiel make a genius move, or is there something else going on here?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
