20.11.2025 15:27:01

NVIDIA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Angesichts der jüngsten Sorgen am Markt sei der KI-Chipriese mit seinem Zahlenwerk eine beruhigende Kraft, schrieb Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz im dritten Quartal habe seine Schätzungen und den Marktkonsens übertroffen. Besonders überzeugt habe das Geschäft rund um KI-Rechenzentren. Der Ausblick sei wie erwartet ausgefallen./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 195,48 		Abst. Kursziel*:
20,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 193,77 		Abst. Kursziel aktuell:
21,28%
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

