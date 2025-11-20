NVIDIA Aktie
|170,84EUR
|9,00EUR
|5,56%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen zum dritten Quartal von 215 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipdesigner und KI-Primus habe nicht nur solide Zahlen und Prognosen vorgelegt, sondern die Erwartungen sogar noch deutlich übertroffen und die Ziele angehoben, schrieb Harlan Sur am Donnerstag. Laut dem Analysten ist dies ein Beweis für die starke Leistung in Nvidias umfangreicher und komplexer Lieferkette, die weiterhin rasant wachse. Die Auftragslage lasse zudem vermuten, dass die Nachfrage das Angebot kurzfristig weiterhin übersteigen werde./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 01:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 01:09 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 186,52
|
Abst. Kursziel*:
34,03%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 186,52
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,03%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|08:15
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:04
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:02
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:15
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:04
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:02
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:15
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:04
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:02
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|170,98
|5,65%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:28
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|09:28
|KRONES Buy
|Warburg Research
|09:25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:23
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|PORR Kauf
|Warburg Research
|08:19
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|07:56
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:03
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:57
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.11.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG