Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
|
13.08.2026 14:25:44
Parker-Hannifin (PH) Q4 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, Aug. 6, 2026 at 11:00 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Parker Hannifin Corp.
|
12.08.26
|S&P 500-Wert Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Parker Hannifin von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Parker Hannifin von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Ausblick: Parker Hannifin stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|S&P 500-Wert Parker Hannifin-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Parker Hannifin-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Parker Hannifin Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PARKER CORP
|1 431,00
|-0,28%
|Parker Hannifin Corp.
|913,00
|-0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX in Grün -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street zeichnet sich eine uneinheitliche Tendenz ab. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.