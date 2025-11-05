Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|
05.11.2025 20:34:50
Partners Group: Stippvisite bei Trump
US-Präsident Donald Trump lobt Schweizer Delegation nach Treffen im Weissen Haus. Mit von der Partie war auch Alfred Gantner von Partners Group.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
