Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|
16.12.2025 10:54:28
Partners Group findet Partner in Österreich
Die auf Private-Equity-Investments spezialisierte Partners Group hat eine Zusammenarbeit mit der österreichischen Erste Asset Management vereinbart. Damit soll nicht nur der Vertrieb in der Alpenrepublik gestärkt werden, sondern auch in ganz Mittel- und Osteuropa.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Analysen zu Partners Group AGmehr Analysen
