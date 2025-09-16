PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|Neue Funktionen
|
16.09.2025 15:35:03
PayPal-Aktie fällt nach Einführung neuer Krypto- und Zahlungsfunktionen
• Geplante Krypto-Integration mit Bitcoin, Ethereum & Stablecoins
• Steuerliche Transparenz: Private Zahlungen bleiben privat
Einführung von PayPal Links
PayPal revolutioniert den Markt für Peer-to-Peer-Zahlungen mit der Einführung von PayPal Links - einer neuen Funktion, die es Nutzern ermöglicht, über individualisierte, einmalige Links Geld zu senden und zu empfangen. Diese Links können in jeder Konversation geteilt werden, was den Geldtransfer erheblich vereinfacht.
Diese Neuerung folgt kurz nach der Vorstellung von PayPal World, einer globalen Plattform, die die bedeutendsten digitalen Zahlungssysteme und Wallets weltweit miteinander verbindet. US-amerikanische Nutzer können die personalisierten Zahlungslinks ab sofort erstellen, während die internationale Expansion nach Großbritannien, Italien und in weitere Märkte noch im laufenden Monat beginnt.
Integration von Kryptowährungen
Das Unternehmen plant zudem, Kryptowährungen direkt in den neuen Peer-to-Peer-Zahlungsprozess innerhalb der App zu integrieren. Dies wird es PayPal-Nutzern in den USA erleichtern, Bitcoin, Ethereum, PYUSD und andere Währungen an PayPal, Venmo und eine wachsende Anzahl digitaler Wallets zu senden, die Kryptowährungen und Stablecoins unterstützen.
"Seit 25 Jahren revolutioniert PayPal den Geldtransfer zwischen Menschen. Jetzt machen wir den nächsten großen Schritt", wird Diego Scotti, General Manager der Consumer Group bei PayPal, in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. "Ob SMS, Messaging oder E-Mail - Ihr Geld folgt Ihren Gesprächen. In Kombination mit PayPal World ergibt sich ein unschlagbares Wertversprechen: Es ist überall dort sichtbar, wo Menschen sich verbinden, und ermöglicht es Ihnen, mühelos Zahlungen an Freunde und Familie zu leisten, egal wo sie sich befinden oder welche App sie nutzen."
Steuerliche Transparenz bei privaten Transaktionen
PayPal betont, dass die erweiterten Funktionen auch mehr Sicherheit bei persönlichen Zahlungen bieten. Überweisungen an Freunde und Familie über Venmo und PayPal bleiben von der 1099-K-Meldepflicht ausgenommen. Nutzer erhalten keine Steuerformulare für Geschenke, Rückerstattungen oder geteilte Ausgaben, wodurch private Zahlungen auch privat bleiben.
Das Peer-to-Peer-Segment entwickelt sich für PayPal weiterhin positiv. Im zweiten Quartal verzeichnete das Gesamtvolumen an P2P- und anderen Verbraucherzahlungen ein Wachstum von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders Venmo erreichte das stärkste TPV-Wachstum (Total Payment Volume) seit drei Jahren.
Mit der nahtlosen Interoperabilität von PayPal World soll die Bedeutung von P2P-Zahlungen zukünftig weiter zunehmen, da PayPal und Venmo Milliarden von digitalen Geldbörsen weltweit verbinden werden.
PayPal-Aktie im Fokus
Die PayPal-Aktie gibt am Dienstag im NASDAQ-Handel zeitweise 0,48 Prozent auf 66,79 US-Dollar ab. Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine mehr als 20 Prozent an Wert verloren.
