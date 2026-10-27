Pentair Plc Profit Declines In Q3

(RTTNews) - Pentair plc (PNR) revealed earnings for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $145.1 million, or $0.91 per share. This compares with $184.3 million, or $1.12 per share, last year.

Excluding items, Pentair plc reported adjusted earnings of $189.5 million or $1.18 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 4.5% to $976.4 million from $1.022 billion last year.

Pentair plc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $145.1 Mln. vs. $184.3 Mln. last year. -EPS: $0.91 vs. $1.12 last year. -Revenue: $976.4 Mln vs. $1.022 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.15 Full year EPS guidance: $ 4.70

Non-GAAP Values are from continuing operations