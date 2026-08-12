Performance Food Group Q4 Profit Advances

(RTTNews) - Performance Food Group (PFGC) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $162.3 million, or $1.03 per share. This compares with $131.5 million, or $0.84 per share, last year.

Excluding items, Performance Food Group reported adjusted earnings of $1.59 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.4% to $18.028 billion from $16.938 billion last year.

Performance Food Group earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $162.3 Mln. vs. $131.5 Mln. last year. -EPS: $1.03 vs. $0.84 last year. -Revenue: $18.028 Bln vs. $16.938 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 17.9 B To $ 18.1 B