Performance Food Group Aktie
WKN DE: A140K1 / ISIN: US71377A1034
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12.08.2026 13:05:52
Performance Food Group Q4 Profit Advances
(RTTNews) - Performance Food Group (PFGC) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $162.3 million, or $1.03 per share. This compares with $131.5 million, or $0.84 per share, last year.
Excluding items, Performance Food Group reported adjusted earnings of $1.59 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.4% to $18.028 billion from $16.938 billion last year.
Performance Food Group earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $162.3 Mln. vs. $131.5 Mln. last year. -EPS: $1.03 vs. $0.84 last year. -Revenue: $18.028 Bln vs. $16.938 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 17.9 B To $ 18.1 B
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