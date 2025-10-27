Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|
27.10.2025 13:59:38
Philips introduces industry-first cath lab integration that automatically synchronizes pre-operative CT with C-arm movement, paving the way for CT-guided PCI
Philips introduces industry-first cath lab integration that automatically synchronizes pre-operative CT with C-arm movement, paving the way for CT-guided PCI.
Nachrichten zu Philips N.V.mehr Nachrichten
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Doctor-patient trust is key to unlocking AI's potential to improve healthcare in Australia, finds Philips' Future Health Index Report (EQS Group)
|
29.07.25
|Philips-Aktie legt kräftig zu: Philips hebt Ergebnisprognose leicht an (dpa-AFX)
|
29.07.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 26 Euro (dpa-AFX)
|
29.07.25
|WDH/Nach Zoll-Einigung: Philips erhöht Ergebnis-Ausblick (dpa-AFX)
|
29.07.25
|ROUNDUP/Nach Zoll-Einigung: Philips erhöht Ergebnis-Ausblick (dpa-AFX)
|
29.07.25
|AKTIE IM FOKUS: Philips mit Kurssprung (dpa-AFX)
|
16.05.25
|Jet-Tankstellen: Phillips 66 verkauft Mehrheitsanteil an Konsortium (Spiegel Online)
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|23,69
|1,33%
|Philips Electronics N.V. (Spons. ADRS)
|23,20
|-4,92%
