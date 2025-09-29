NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. David Adlington ließ in seinem am Montag vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für den Medizintechnikkonzern weitgehend unverändert. Sein Rat an die Anleger lautet, bei den Aktien lediglich außenstehender Beobachter zu bleiben. Er begründete dies mit vergangenen Vorfällen, Zollauswirkungen und Wachstumsbedenken./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:47 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.