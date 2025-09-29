Philips Aktie
|22,78EUR
|0,02EUR
|0,09%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. David Adlington ließ in seinem am Montag vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für den Medizintechnikkonzern weitgehend unverändert. Sein Rat an die Anleger lautet, bei den Aktien lediglich außenstehender Beobachter zu bleiben. Er begründete dies mit vergangenen Vorfällen, Zollauswirkungen und Wachstumsbedenken./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
23,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-20,71%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
22,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,67%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.mehr Nachrichten
|
06.08.25
|Doctor-patient trust is key to unlocking AI's potential to improve healthcare in Australia, finds Philips' Future Health Index Report (EQS Group)
|
29.07.25
|Philips-Aktie legt kräftig zu: Philips hebt Ergebnisprognose leicht an (dpa-AFX)
|
29.07.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 26 Euro (dpa-AFX)
|
29.07.25
|WDH/Nach Zoll-Einigung: Philips erhöht Ergebnis-Ausblick (dpa-AFX)
|
29.07.25
|ROUNDUP/Nach Zoll-Einigung: Philips erhöht Ergebnis-Ausblick (dpa-AFX)
|
29.07.25
|AKTIE IM FOKUS: Philips mit Kurssprung (dpa-AFX)
|
16.05.25
|Jet-Tankstellen: Phillips 66 verkauft Mehrheitsanteil an Konsortium (Spiegel Online)
|
06.05.25
|Philips-Aktie schwächer: Margenprognose wegen US-Zöllen revidiert (dpa-AFX)
Analysen zu Philips N.V.mehr Analysen
|07:50
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Philips Buy
|UBS AG
|07:50
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Philips Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Philips Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Philips Outperform
|Bernstein Research
|29.07.25
|Philips Buy
|UBS AG
|07.07.25
|Philips Buy
|UBS AG
|27.06.25
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|07:50
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|22,78
|0,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:13
|Boeing Buy
|UBS AG
|08:06
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:15
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|26.09.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|26.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.