Philips Aktie
|23,51EUR
|-0,13EUR
|-0,55%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Philips auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nach einem beruhigenden zweiten Quartal erwarte der Medizintechnikkonzern im dritten Quartal eine weitere Verbesserung, schrieb Julien Dormois in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht am 4. November. Er geht von einem organischen Umsatzwachstum über der Jahreszielmarke aus. Die Margen dürften höher als im ersten Halbjahr ausfallen, aber im Jahresvergleich nicht zulegen. Die Bewertung der Aktie erscheine fair./gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:30 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23,35 €
|
Abst. Kursziel*:
7,07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,34%
|
Analyst Name::
Julien Dormois
|
KGV*:
-
