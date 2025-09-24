Philips Aktie

23,51EUR -0,13EUR -0,55%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

24.09.2025 19:33:17

Philips Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Philips auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nach einem beruhigenden zweiten Quartal erwarte der Medizintechnikkonzern im dritten Quartal eine weitere Verbesserung, schrieb Julien Dormois in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht am 4. November. Er geht von einem organischen Umsatzwachstum über der Jahreszielmarke aus. Die Margen dürften höher als im ersten Halbjahr ausfallen, aber im Jahresvergleich nicht zulegen. Die Bewertung der Aktie erscheine fair./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:30 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
23,35 € 		Abst. Kursziel*:
7,07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
23,51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,34%
Analyst Name::
Julien Dormois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

