Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|Warnbrief
|
28.10.2025 16:00:38
Philips-Aktie im Minus: FDA kritisiert Produktionsstätten
Das Papier des niederländischen Medizintechnikunternehmens Philips sackte zuletzt um 3,9 Prozent auf 23,87 Euro ab, nachdem es zuvor bis auf 22,78 Euro und damit den tiefsten Stand seit rund einem Monat gefallen war.
In den USA und den Niederlanden seien Inspektionen in drei Produktionsstätten durchgeführt und dabei festgestellt worden, dass die Fabriken nicht den Anforderungen der "guten Herstellungspraxis" entsprächen, hieß es seitens der US-Behörde.
/ck/jha/
AMSTERDAM (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Alexander Tihonov / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,Philips
Nachrichten zu Philips N.V.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Philips-Aktie im Minus: FDA kritisiert Produktionsstätten (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Doctor-patient trust is key to unlocking AI's potential to improve healthcare in Australia, finds Philips' Future Health Index Report (EQS Group)
|
29.07.25
|Philips-Aktie legt kräftig zu: Philips hebt Ergebnisprognose leicht an (dpa-AFX)
|
29.07.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 26 Euro (dpa-AFX)
|
29.07.25
|WDH/Nach Zoll-Einigung: Philips erhöht Ergebnis-Ausblick (dpa-AFX)
|
29.07.25
|ROUNDUP/Nach Zoll-Einigung: Philips erhöht Ergebnis-Ausblick (dpa-AFX)
|
29.07.25
|AKTIE IM FOKUS: Philips mit Kurssprung (dpa-AFX)