Pinnacle West Capital Boosts FY26 EPS Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, energy holding company Pinnacle West Capital Corp. (PNW) raised its consolidated earnings guidance for the full-year 2026, reflecting the positive customer and sales growth as well as impact of weather through the first three quarters of the year.

For fiscal 2026, the company now projects consolidated earnings in the range of $5.05 to $5.25 per share, up from the prior forecast range of $4.55 to $4.75 per share.

In Tuesday's pre-market trading, PNW is trading on the NYSE at $106.30, up $0.35 or 0.33 percent.

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