Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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12.04.2026 14:05:00
Plug Power in 5 Years: Boom, Bust, or Quietly Crushing It?
Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock is on the rise once again. Since 2026, shares have increased in value by nearly 25%.Much of this rise relates to the company's latest quarterly earnings results, which delivered multiple positive surprises. Could the next five years create giant profits for patient shareholders? Considering the two factors below should help you arrive at your own conclusion.There is a seismic shakeup occurring in the energy sector right now. For decades, electricity generation and demand in the U.S. was on a constant upward trajectory. But from 2005 to 2020, this growth stagnated. In recent years, however, electricity demand has once again established an upwards trajectory. Estimates now call for 4% annual demand growth through 2030. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Plug Power Inc.
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