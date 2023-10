Pluszeichen in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zu

DAX-Handel am Nachmittag.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,07 Prozent stärker bei 14 740,64 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,513 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,177 Prozent auf 14 757,11 Punkte an der Kurstafel, nach 14 731,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 14 824,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 694,64 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 0,556 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 217,45 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, bei 16 406,03 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 27.10.2022, bei 13 211,23 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 4,77 Prozent zu. Bei 16 528,97 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 976,44 Punkten.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 10,54 Prozent auf 7,59 EUR), Sartorius vz (+ 3,52 Prozent auf 229,60 EUR), Continental (+ 1,62 Prozent auf 60,16 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,51 Prozent auf 20,83 EUR) und Symrise (+ 1,30 Prozent auf 96,46 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,39 Prozent auf 56,46 EUR), MTU Aero Engines (-2,00 Prozent auf 176,30 EUR), Covestro (-1,89 Prozent auf 47,74 EUR), QIAGEN (-1,40 Prozent auf 34,45 EUR) und Rheinmetall (-1,22 Prozent auf 267,70 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 16 538 041 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 146,212 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

