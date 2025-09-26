Continental Aktie
|56,98EUR
|0,46EUR
|0,81%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin wertete am Donnerstag aktuelle Wachstumszahlen zum Reifenmarkt von den Herstellern Michelin und Pirelli aus. Der US-Markt für Pkw-Ersatzreifen leide unter billigen Importen, während sich der Markt für hochwertige Reifen in Europa stark entwickele. Schwierig bleibe das Geschäft mit den Autobauern. Der Truck-Bereich zeige sich bei Ersatzreifen widerstandskräftig./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Underperform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
56,32 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,22%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
56,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,25%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
14:22
|Investment-Tipp Continental-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
25.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
25.09.25
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
25.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
25.09.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Continental AGmehr Analysen
|14:31
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13:32
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|14:31
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13:32
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|13:32
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|22.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|14:31
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|56,96
|0,78%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:38
|Symrise Buy
|Baader Bank
|14:31
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|14:28
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|14:23
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:22
|Evonik Halten
|DZ BANK
|14:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14:16
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|14:08
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|14:07
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|14:07
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13:39
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:38
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:37
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:34
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:33
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:33
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:33
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:32
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:02
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|Evonik Neutral
|UBS AG
|11:59
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:41
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:00
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:58
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:58
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:47
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:33
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|10:16
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|09:38
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Evonik Hold
|Warburg Research
|08:56
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|08:52
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07:22
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets