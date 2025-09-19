Continental Aktie
|55,94EUR
|-1,66EUR
|-2,88%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental anlässlich der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio von 80 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die strategischen Schritte des künftig reinen Reifenherstellers Continental samt der geplanten Trennung von der Kunststofftechniksparte Contitech böten Anlegern eine überzeugende Cash-Rendite-Geschichte, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel berücksichtige die Ausgliederung, moderate Prognoseanpassungen und einen höheren Branchenbewertungsmultiplikator für ContiTech./edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Hold
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
57,24 €
|
Abst. Kursziel*:
10,06%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
55,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,62%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
