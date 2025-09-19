Continental Aktie

55,94EUR -1,66EUR -2,88%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.09.2025 13:16:01

Continental Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental anlässlich der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio von 80 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die strategischen Schritte des künftig reinen Reifenherstellers Continental samt der geplanten Trennung von der Kunststofftechniksparte Contitech böten Anlegern eine überzeugende Cash-Rendite-Geschichte, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel berücksichtige die Ausgliederung, moderate Prognoseanpassungen und einen höheren Branchenbewertungsmultiplikator für ContiTech./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Hold
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
57,24 € 		Abst. Kursziel*:
10,06%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
55,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,62%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten