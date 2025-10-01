Continental Aktie
|57,18EUR
|0,88EUR
|1,56%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental nach einer Unterrichtung von Analysten zu den anstehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Jose M Asumendi sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung von einem robusten Quartal des Reifen- und Kunststofftechnikkonzerns inmitten von Marktunsicherheiten./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 18:26 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56,90 €
|
Abst. Kursziel*:
23,02%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,42%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
