Continental Aktie

57,94EUR 0,76EUR 1,33%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

02.10.2025 09:43:02

Continental Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Es handele sich um den ersten Bericht nach der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Auch wegen des verkauften ContiTech-Geschäftsfeldes Original Equipment Solutions (OESL) und Bilanzierungsanpassungen werde es eine besondere Aufgabe, die Details auszuwerten. Fundamental dürfte das Quartal von schwächeren Absatzmengen, Zöllen und ungünstigen Wechselkurse beeinträchtigt worden seien. Laskawi geht davon aus, dass diese Effekte teilweise durch den Preis- und Produktmix ausgeglichen wurden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Hold
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
58,54 € 		Abst. Kursziel*:
7,62%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
57,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,73%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

