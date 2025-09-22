Continental Aktie
|55,40EUR
|-0,42EUR
|-0,75%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Harry Martin geht nach der Konzernaufspaltung nicht davon aus, dass ContiTech das wahre Schnäppchen ist. Insgesamt hält er laut seiner am Montag vorliegenden Analyse eine Bewertung von etwa 3,2 Milliarden Euro für angemessen./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 17:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Underperform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
55,72 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,27%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
55,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,75%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
