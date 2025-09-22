Continental Aktie

55,40EUR -0,42EUR -0,75%
Continental

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

22.09.2025 09:37:11

Continental Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Harry Martin geht nach der Konzernaufspaltung nicht davon aus, dass ContiTech das wahre Schnäppchen ist. Insgesamt hält er laut seiner am Montag vorliegenden Analyse eine Bewertung von etwa 3,2 Milliarden Euro für angemessen./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 17:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Underperform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
55,72 € 		Abst. Kursziel*:
-10,27%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
55,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,75%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

