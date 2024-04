Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen mittags zu

Der MDAX zeigt sich am Mittag wenig verändert.

Um 12:10 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0,15 Prozent auf 26 815,67 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 252,386 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,013 Prozent auf 26 772,98 Punkte an der Kurstafel, nach 26 776,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 26 830,30 Punkte, das Tagestief hingegen 26 626,33 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0,844 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Stand von 26 120,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.01.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 252,13 Punkten auf. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 03.04.2023, einen Wert von 27 446,15 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 0,084 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit WACKER CHEMIE (+ 4,21 Prozent auf 108,95 EUR), Delivery Hero (+ 2,72 Prozent auf 28,73 EUR), LANXESS (+ 2,31 Prozent auf 27,04 EUR), Evonik (+ 2,26 Prozent auf 18,82 EUR) und United Internet (+ 1,70 Prozent auf 21,54 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil HelloFresh (-2,72 Prozent auf 6,23 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,00 Prozent auf 112,70 EUR), EVOTEC SE (-1,70 Prozent auf 13,85 EUR), HOCHTIEF (-1,70 Prozent auf 104,30 EUR) und AIXTRON SE (-1,44 Prozent auf 23,30 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 429 470 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 18,954 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at