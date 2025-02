Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag fester

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,13 Prozent fester bei 14 993,84 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92,678 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,157 Prozent auf 14 998,69 Punkte an der Kurstafel, nach 14 975,11 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 14 972,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 027,75 Zähler.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 013,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 408,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, einen Stand von 13 882,84 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 7,97 Prozent zu. Bei 15 027,75 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 599,16 Punkten markiert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell RENK (+ 7,11 Prozent auf 31,28 EUR), DEUTZ (+ 5,06 Prozent auf 5,30 EUR), STO SE (+ 4,01 Prozent auf 129,60 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,40 Prozent auf 4,05 EUR) und pbb (+ 1,89 Prozent auf 5,94 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Elmos Semiconductor (-6,20 Prozent auf 68,10 EUR), NORMA Group SE (-5,31 Prozent auf 16,04 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-4,20 Prozent auf 1,09 EUR), PVA TePla (-4,17 Prozent auf 13,56 EUR) und adesso SE (-2,18 Prozent auf 94,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die RENK-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 979 283 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die DWS Group GmbH-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,516 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,64 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at