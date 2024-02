Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell

Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,15 Prozent aufwärts auf 13 859,71 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 111,886 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,233 Prozent höher bei 13 733,86 Punkten, nach 13 701,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 13 729,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 869,30 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 12.01.2024, wurde der SDAX mit 13 558,57 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 767,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, den Stand von 13 260,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,279 Prozent nach oben. Bei 14 067,87 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern verzeichnet.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit thyssenkrupp nucera (+ 5,79 Prozent auf 14,79 EUR), SFC Energy (+ 4,89 Prozent auf 18,88 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,72 Prozent auf 21,29 EUR), Energiekontor (+ 3,94 Prozent auf 73,80 EUR) und ADTRAN (+ 3,78 Prozent auf 6,59 USD). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Elmos Semiconductor (-2,03 Prozent auf 67,70 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,74 Prozent auf 43,92 EUR), GFT SE (-0,92 Prozent auf 32,26 EUR), KSB SE (-0,68 Prozent auf 582,00 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-0,65 Prozent auf 0,99 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die pbb-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 838 893 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 11,370 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Südzucker-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index weist die pbb-Aktie mit 8,89 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at