Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den TecDAX auch am vierten Tag der Woche aufwärts.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,67 Prozent höher bei 3 429,30 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 561,680 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 413,57 Zählern und damit 0,206 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 406,56 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 429,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 413,57 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,174 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.09.2024, bei 3 296,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 317,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, wies der TecDAX einen Wert von 2 873,53 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 125,18 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 4,68 Prozent auf 61,55 EUR), EVOTEC SE (+ 2,16 Prozent auf 6,61 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,48 Prozent auf 28,06 EUR), Infineon (+ 1,45 Prozent auf 30,79 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,26 Prozent auf 14,81 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen ATOSS Software (-0,92 Prozent auf 129,60 EUR), Bechtle (-0,29 Prozent auf 34,04 EUR), Elmos Semiconductor (-0,16 Prozent auf 61,70 EUR), Siemens Healthineers (-0,08 Prozent auf 51,44 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,00 Prozent auf 101,30 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 424 040 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 247,492 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der CompuGroup Medical SE-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

