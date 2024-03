Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,60 Prozent fester bei 3 452,26 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 529,772 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,097 Prozent auf 3 435,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 431,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 457,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 428,72 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 12.02.2024, einen Stand von 3 429,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, stand der TecDAX bei 3 288,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3 255,25 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 3,84 Prozent zu Buche. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 187,26 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 3,35 Prozent auf 77,05 EUR), AIXTRON SE (+ 3,22 Prozent auf 26,25 EUR), Infineon (+ 2,58 Prozent auf 34,60 EUR), SMA Solar (+ 1,90 Prozent auf 59,00 EUR) und ATOSS Software (+ 1,72 Prozent auf 266,50 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Energiekontor (-2,79 Prozent auf 66,10 EUR), Nordex (-1,65 Prozent auf 11,94 EUR), CompuGroup Medical SE (-0,76 Prozent auf 28,74 EUR), HENSOLDT (-0,54 Prozent auf 32,92 EUR) und JENOPTIK (-0,48 Prozent auf 28,94 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 630 156 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 206,529 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX hat die United Internet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,20 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at