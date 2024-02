Pluszeichen in London: FTSE 100 legt zu

Derzeit herrscht in London ein ruhiger Handel.

Um 15:40 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,14 Prozent höher bei 7 641,10 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,395 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 630,57 Punkten, nach 7 630,57 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 673,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 610,32 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0,079 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 733,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 342,43 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 01.02.2023, mit 7 761,11 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,04 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Diploma (+ 3,62 Prozent auf 33,78 GBP), IMI (+ 2,14 Prozent auf 17,21 GBP), Endeavour Mining (+ 1,98 Prozent auf 23,75 CAD), Croda International (+ 1,78 Prozent auf 48,91 GBP) und Beazley (+ 1,74 Prozent auf 5,54 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-4,28 Prozent auf 5,23 GBP), 3i (-4,28 Prozent auf 23,73 GBP), Fresnillo (-3,01 Prozent auf 5,16 GBP), Associated British Foods (-2,05 Prozent auf 22,93 GBP) und Next (-1,87 Prozent auf 83,10 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 42 476 496 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 192,335 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,34 zu Buche schlagen. Die Vodafone Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at