International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

Frühes Investment 24.11.2025 10:04:16

FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen International Consolidated Airlines-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden International Consolidated Airlines-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,96 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 33,818 International Consolidated Airlines-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.11.2025 gerechnet (4,32 EUR), wäre das Investment nun 146,09 EUR wert. Mit einer Performance von +46,09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle International Consolidated Airlines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

